Wespennest doorgeven kan nu ook online 05 april 2018

De Vlaamse noodcentrales worden steeds meer overspoeld door oproepen voor wespennesten. Zeker bij mooie zomerdagen staat de telefoon van 112 er roodgloeiend. "Veel mensen weten immers niet meer hoe ze de brandweer kunnen bereiken voor niet-dringende meldingen", leggen Tim Kenis en Benny Bosloirs uit. Zij werken zelf op een Vlaamse 112 Noodcentrale. "Door de brandweerhervorming en de indeling in zones weten mensen niet meer welk korps in hun gemeente komt. Daarom hebben we de website wespennest.vlaanderen gemaakt. Daar geef je je postcode in, en vul je vervolgens online het formulier in. Dat wordt automatisch naar het juiste brandweerkorps gestuurd, dat zelf met jou contact opneemt. Heel eenvoudig en vanaf deze zomer wellicht ook een hele opluchting voor onze 112-centrales."

