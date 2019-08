Exclusief voor abonnees Wesley 24 augustus 2019

Wat een avond voor ex-Clubspits Wesley. Hoewel hij in de eerste twintig minuten geen bal goed raakte, kroonde de Braziliaan zich met zijn eerste goal voor Aston Villa tot matchwinnaar tegen Everton. Ook Engels had met een prima prestatie en een redding op de eigen doellijn een aandeel in de zege. In de slotfase maakte El Ghazi er 2-0 van, goed voor de eerste driepunter van de 'Villains'