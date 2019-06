Exclusief voor abonnees Wesley voor 25 miljoen naar Aston Villa 14 juni 2019

00u00 0

Win-Win. Wesley Moraes (22) heeft zijn droomtransfer naar de Premier League beet. Aston Villa en Club Brugge raakten het eens over een recordbedrag van 25 miljoen euro, plus een percentage op de doorverkoop. Nooit eerder ving blauw-zwart zó veel geld voor een speler. Nooit eerder telde Villa meer neer voor een versterking. En nooit eerder vertrok een speler uit de Belgische competitie voor een groter bedrag. De transfer van Wesley is in alle opzichten een recorddeal - alleen Tielemans evenaarde de som, toen hij naar AS Monaco trok, maar Anderlecht hield daar uiteindelijk geen 25 miljoen aan over zoals Club.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis