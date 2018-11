Wesley "Vaak getraind op deze actie" 07 november 2018

De bewondering in Europa voor Wesley groeit. Na zijn treffer in Jan Breydel onderscheidde de Braziliaan zich eveneens aan de Azurenkust tegen Monaco. Met een geweldige knal bracht de spits Club op 0-3. "Dankzij de hulp van god", vond een dolgelukkige Wesley. Maar ook door hard te werken: "Want doorheen de week train ik vaak op deze actie: naar binnen komen om vervolgens uit te halen. Ik ben blij dat het dit keer zo goed uitpakte. Ach, de hele ploeg leverde een fantastische prestatie af. Het is een droom om met 0-4 te winnen tegen Monaco." (VDVJ)

