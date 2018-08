Wesley op het matje na elleboogstoot, zware sanctie dreigt 07 augustus 2018

00u00 0

Een minnelijke schikking bleef uit. Het Bondsparket ziet in Wesley Moraes (21) een recidivist, na eerder een elleboog in het gezicht van Kara - intussen bijna twee jaar geleden - en een slag aan Mitrovic, in mei 2017. Vandaar: geen schorsingsvoorstel. De Braziliaanse spits van Club Brugge moet zich vanmiddag melden in het bondsgebouw aan de Houba de Strooperlaan om verantwoording af te leggen tegenover de Geschillencommissie. Een zware sanctie dreigt, na die elleboogstoot zondagavond in het gelaat van Moeskroen-verdediger Katranis. Benieuwd welke uitleg Wesley daarvoor zal geven. Club gaat zijn spits in elk geval wekenlang moeten missen. Mogelijk zelfs langer dan de rest van augustus. Club heeft wel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Geschillencommissie. (NP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN