Wesley gelinkt aan Arsenal en Valencia 07 december 2018

De geruchtenmolen is weer opgestart. Minder dan een maand voor de wintertransferperiode wordt Wesley door buitenlandse media gelinkt aan Arsenal en Valencia. Bij Club zijn ze niet op de hoogte van de interesse. "Qua talent is Wesley een van de beste spelers die ik al getraind heb", zegt Leko. "Ik zou supertrots zijn mocht hij naar Arsenal gaan. Of naar Tottenham of Liverpool. Maakt niet uit of het vandaag, morgen, over zes maanden of een jaar is. Wesley heeft alles om op een dag bij een Europese topclub te spelen. Iedereen droomt toch van zo'n transfer?"

