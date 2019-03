Wesley en Poulain speelklaar 01 maart 2019

Een handvol spelers doet het deze week rustig aan bij Club Brugge. Zo namen onder anderen Mechele (schouder), Dennis en Wesley, die niet ongeschonden uit het duel in Anderlecht kwamen, enkele dagen rust. Wat Wesley betreft, hoeft Club Brugge zich weinig zorgen te maken met het oog op de match tegen STVV. De Braziliaan raakt in principe speelklaar voor de komst van de Truienaars. Hetzelfde geldt voor Poulain, die genezen is en gisteren de training kon hervatten. Dat wordt vandaag of morgen ook verwacht van Mechele, die al langer last heeft van de schouder. Dennis ten slotte is onzeker voor het duel van zaterdag. Zijn situatie wordt van dag tot dag geëvalueerd, maar in principe geraakt hij speelklaar. (TTV)