Wesley bij grootverdieners na contractverlenging... ...en hij leert Nederlands 04 september 2018

Club heeft het contract van Wesley Moraes (21) verlengd tot 2023. De Braziliaan wordt zo beloond voor zijn goeie prestaties en de keuze die hij de voorbije weken maakte om nog minstens één seizoen langer bij Club te blijven. In de nieuwe overeenkomst werd het loon van de aanvaller flink verhoogd. Zo komt het salaris van Wesley nu in de buurt van dat van de grootverdieners Vormer en Vanaken. De contractverlenging werd gisteren op ludieke wijze via de officiële kanalen van Club wereldkundig gemaakt. Wesley bracht het nieuws - met behulp van perschef Kirsten Willem - tot zijn eigen jolijt in het Nederlands: "Dag supporters. Ik ben heel blij jullie te kunnen vertellen dat ik heb bijgetekend tot 2023. 'Bluvn goan!'", schaterlachte hij. (TTV)

