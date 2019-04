Exclusief voor abonnees Wesley bedankt voor Rode Duivels 17 april 2019

De Belgische voetbalbond zit niet stil. Zo werd Clubspits Wesley (22) de voorbije weken gepolst naar zijn interesse om voor de Rode Duivels uit te komen, mits naturalisatie tot Belg. De Braziliaan was gecharmeerd door het voorstel van bondscoach Martinez en de KBVB, maar bedankte tijdens een verkennend gesprek meteen vriendelijk. De aanvaller heeft zijn zinnen gezet op de Braziliaanse nationale ploeg, voor wie hij in 2020 op de Olympische Spelen in Tokio wil uitkomen. De gesprekken met de Braziliaanse nationale ploeg zijn lopende, voor Wesley is het wachten op een eerste selectie voor de Seleção. (TTV)