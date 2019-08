Exclusief voor abonnees Wervelwind rukt daken af 10 augustus 2019

Een windhoos heeft gisteravond zware schade aangericht in het Luxemburgse Pétange, op amper 2 kilometer van de Belgische grens. Een weerstation in de buurt registreerde windstoten tot 130 km/u. De schade aan zeker 100 huizen en wagens is enorm. De wervelwind met trechtervormige slurf onder donkere onweerswolken trok rond 17.30 uur over het drielandenpunt van België, Luxemburg en Frankrijk. Beelden uit het Luxemburgse kanton Esch-sur-Alzette tonen rondvliegend puin en straten bezaaid met weggevlogen daken, afgeknakte telefoonpalen en vernielde wagens. Zes personen raakten gewond. (HR)

