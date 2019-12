Exclusief voor abonnees Wervelen, hopelijk tot in Tokio 55 The Belgian Tornados 21 december 2019

Vier wervelwinden, al jaren lang, maar op wereldniveau wilde het maar niet lukken voor de Belgian Tornados. Eremetaal op Europese kampioenschappen: met sprekend gemak. Ook in maart. Maar op WK's? Vier keer vierde en één keer vijfde in vijf WK-finales. In Qatar dit najaar moesten ze het bovendien zonder de snelste van de hoop doen: Jonathan Borlée (31) bleef thuis met een scheurtje in de hamstrings. Maar wat deed vervanger Robin Vanderbemden (25) het goed. En Jonathan Saccoor (20)! En Dylan Borlée (27)! En Kevin Borlée (31)! De bronzen medaille rond hun nek kon niet harder blinken. Maar coach Jacques Borlée wilde ze meteen vergeten. "Het enige wat ik nu vraag, is dat we in alle rust en sereniteit kunnen trainen. Want ik weet zeker dat we nog beter kunnen." In het nieuwe jaar wordt het dus reikhalzend uitkijken naar wat de Tornados in Tokio kunnen flikken. Mét Jonathan erbij. Dromen mag... (BHL)

