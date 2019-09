Exclusief voor abonnees Werner over Van Dijk: "Helemaal in het donker naast hem" 06 september 2019

00u00 0

Timo Werner (23) is de man in vorm bij de Mannschaft. De aanvaller van Leipzig scoorde al vijf keer in de eerste drie duels van de Bundesliga. Vanavond staat hij tegenover Virgil van Dijk (28). "Als hij naast je staat, is het snel helemaal donker", zei Werner. "Hij is één van de of zelfs de beste verdediger ter wereld, maar ik vind het leuk om het tegen zulke spelers op te nemen." Van Dijk lachte hartelijk toen hij met die uitspraak werd geconfronteerd. "Zij hebben geweldige spelers lopen voorin, met veel snelheid. Ze hebben het ons in de vorige drie confrontaties erg lastig gemaakt. Hopelijk vanavond wat minder. Of Werner in mijn broekzak past? Dat weet ik niet zeker, maar we willen winnen en hen zeker niet laten scoren." (SJH)

