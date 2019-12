Exclusief voor abonnees Werkt Van der Poel blinde vlek weg op palmares? 30 december 2019

Primeur: Mathieu van der Poel (24) is vandaag de blikvanger in de cross in Bredene. De wereldkampioen staat er voor het eerst aan de start en probeert zo een blinde vlek op zijn palmares weg te werken. Oorspronkelijk stond Bredene ook dit jaar niet in zijn planning, maar net het feit dat hij er nog nooit won, was een reden om toch in te schrijven. "Zulke dingen motiveren me wel een beetje", zegt Van der Poel.

