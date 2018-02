Werkt Malinwa play-off 2 af op Waasland-Beveren? 24 februari 2018

KV Mechelen wil zo snel mogelijk na het lopende seizoen een nieuwe hoofdtribune bouwen. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken onmiddellijk na de reguliere competitie. Play-off 2 spelen in het eigen AFAS-stadion is dan echter uitgesloten, en dus moet KVM - als het niet degradeert uiteraard - uitwijken naar een ander stadion. De onderhandelingen met Waasland-Beveren zijn ondertussen aan de gang. Ook OH Leuven is een optie. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie ontvangt KV Mechelen trouwens... Waasland-Beveren. (MVS/FDZ)