Exclusief voor abonnees Werkstraf voor voetbalfans na 'free fight' 29 juni 2019

16 voetbalsupporters zijn vrijdag door de correctionele rechtbank in Gent veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een 'free fight': allemaal voor bendevorming, een groot deel ook voor slagen en verwondingen. De mannen, fans van AA Gent en Standard Luik, spraken in augustus 2017 af voor een knokpartij in een bos bij Sint-Niklaas. Het parket van Oost-Vlaanderen startte een onderzoek en kwam onder meer bezwarende foto's en video's op het spoor. De 29-jarige leider van de Gentse tak kreeg een werkstraf van 200 uur. 13 anderen moeten tussen 80 uur en 150 uur werken voor de gemeenschap. Nog eens twee vechtersbazen hebben een lichte celstraf aan hun been. "Sommigen vochten, anderen legden alles vast op beeld. Ze waren goed georganiseerd: er is duidelijk sprake van een vereniging", motiveerde de rechter zijn vonnis. (JDG)

