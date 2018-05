Werkstraf van 60 uur voor vechtersbaas tijdens fuif 08 mei 2018

Een jongeman uit Eke is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur omdat hij in 2016 tijdens een fuif een minderjarige feestvierder een vuistslag gaf. Volgens de rechtbank was er sprake van geweld zonder aanleiding: het slachtoffer botste tegen een van de vrienden van de beklaagde, waarop die laatste uithaalde. Het slachtoffer was enkele dagen arbeidsongeschikt. De beklaagde vroeg de opschorting, maar dat zou hem volgens rechter Caroline Blomme niet afdoende op het ontoelaatbare van zijn acties wijzen. (OSG)