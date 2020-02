Exclusief voor abonnees Werknemer verplichten verlof te nemen of thuis te werken: "kan niet" 28 februari 2020

Bedrijven die vragen om thuis te werken of verlof te nemen, moeten rekenen op de goodwill van hun werknemer. "Je kan iemand niet verplichten om verlof te nemen als hij dat zelf niet wil", zegt Nele Mertens van hr-dienstengroep Acerta. "Vakantie is een recht. Wannéér de werknemer dat opneemt, is de eigen keuze en kan niet opgelegd worden door de baas. De werknemer kan perfect zeggen: ik kom net terug van vakantie, ik ga mijn twee resterende weken verlof nu niet opnemen."

