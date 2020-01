Exclusief voor abonnees Werknemer stad Herentals filmt collega's in kleedhokje 29 januari 2020

00u00 0

Een werknemer van de stad Herentals heeft minstens drie van zijn vrouwelijke collega's naakt gefilmd in de kleedhokjes van het plaatselijke zwembad. De man uit Antwerpen smeedde eerst een vertrouwensband met zijn collega's. Zodra ze vrienden waren, overtuigde hij hen om mee te gaan zwemmen. In juni vorig jaar merkte één van de slachtoffers tijdens het omkleden een gsm op aan de onderkant van het kleedhokje. Onderzoek wees uit dat de 51-jarige man zo minstens drie collega's naakt had gefilmd in het zwembadcomplex. Op de harde schijf van zijn computer werden ook tal van bestanden gevonden waarop hij stiekem vrouwen filmde op café of op de trein. De stad Herentals heeft de man ontslagen. Hij riskeert nu ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. (JVN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis