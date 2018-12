Werknemer lijmt knoppen ziekenhuisliften vast na ontslag 06 december 2018

00u00 0

Een 62-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot 800 euro boete en een schadevergoeding van 2.600 euro omdat hij enkele ziekenhuisliften saboteerde. De feiten dateren van maart van dit jaar. Toen bleek plots een vijftal liften in het Sint-Jorisziekenhuis in Izegem defect. Camerabeelden toonden hoe de zestiger zich had uitgeleefd met secondelijm en de knoppen van de liften en enkele drankautomaten had dichtgekleefd. Hij was kwaad omdat hij kort voordien was ontslagen door het ziekenhuis.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN