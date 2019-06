Exclusief voor abonnees Werkneemster Stora Enso besmet met legionella: "Ze is wel net op reis geweest" 26 juni 2019

Een werkneemster van papierfabrikant Stora Enso in Evergem is besmet geraakt met de legionellabacterie. Of zij gezien wordt als de 33ste patiënt van de uitbraak, is niet duidelijk. Bij de vrouw werd midden juni legionella vastgesteld. Maar dat wil niet zeggen dat ze de besmetting opgelopen heeft in het bedrijf. "We zien haar niet onmiddellijk als een slachtoffer dat met de andere 32 patiënten gelinkt kan worden", klinkt het bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "Mevrouw is op vakantie geweest naar een zuiders land, waar zo'n besmetting kan voorkomen. We beschouwen het voorlopig als reisgerelateerd. De koeltoren van Stora Enso werd stilgelegd op 31 mei en er is een incubatieperiode van maximum 19 dagen. Er is geen enkele reden om te denken dat er een nieuwe uitbraak is en er zijn geen andere gevallen gemeld." (DJG)

