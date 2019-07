Exclusief voor abonnees Werkmateriaal uit bestelwagen gestolen 19 juli 2019

00u00 0

De eigenaar van een bestelwagen heeft donderdagochtend rond 10.05 uur in de Stationsstraat in Landen vastgesteld dat dieven in zijn voertuig ingebroken hebben. De dieven namen allerlei werk- en bouwmateriaal mee, net als de achteruitrijcamera van de bestekwagen. De politie is een onderzoek naar de daders begonnen. (KBG)