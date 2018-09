Werkloosheid in Vlaanderen daalt weer: -9% 04 september 2018

Het aantal werklozen in Vlaanderen is in augustus opnieuw gedaald. Vlaanderen telde eind vorige maand 207.285 werklozen, ruim 20.600 of 9% minder dan een jaar geleden. De Vlaamse werkloosheid daalt intussen al drie jaar onafgebroken. Ook categorieën die in het verleden achterophinkten, scoren nu beter. Zo daalde de werkloosheid bij allochtonen in augustus met meer dan 7%. Dat is nog steeds minder dan de daling bij autochtonen (10%), maar de kloof tussen beide groepen wordt steeds kleiner. Idem voor mensen met een arbeidshandicap. Die categorie kende in juli een eerste, voorzichtige daling (-0,3%) van de werkloosheid. In augustus bedroeg die -1,3%. Enige uitzondering voorlopig blijft de groep 60-plussers, waar de werkloosheid in augustus met meer dan een kwart (26,5%) steeg. Dat komt omdat werkzoekenden steeds langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

HLN