Werkgroep rond nieuw bondsreglement deze zomer klaar 12 juli 2019

00u00 0

De werkgroep onder leiding van professor sportrecht Frank Hendrickx (KU Leuven) die het reglement van de voetbalbond moet moderniseren, hoopt deze zomer te landen. Het werk zit in een finale fase, liet Hendrickx weten. Over de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) - dat KV Mechelen in het dossier van matchfixing geen degradatie opgelegd kan krijgen omdat het warrige reglement dat niet zou toelaten - kan hij zich niet uitspreken om eventuele beïnvloeding te voorkomen. "Maar we kunnen sowieso het vernieuwde reglement niet met terugwerkende kracht toepassen. Alles wat we doen, is gericht op de toekomst. Wij hebben altijd gezegd dat we ons werk in de zomer van 2019 willen afronden. Nadien moeten we het nog aftoetsen met de reglementaire instanties van de voetbalbond." Volgend seizoen zou het nieuwe reglement al kunnen proefdraaien om tegen het seizoen 2020-2021 definitief in voege te zijn. (BF)

