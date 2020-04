Exclusief voor abonnees Werkgroep Pro League vergadert nog één keer 11 april 2020

De taak van de werkgroep van de Pro League, die zich moest buigen over de toekomst van het Belgisch profvoetbal, zit er bijna op. Volgende week vergadert ze voor een laatste keer. Deze week vergaderden ze drie keer via videoconferentie. Veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Hoewel er respectvol werd gediscussieerd, lagen de standpunten van zowat alle leden te ver uit elkaar. Op de algemene vergadering van 24 april zal gestemd worden over het al dan niet stopzetten van de competitie. Pas na de uitspraak van het BAS (10 mei) zal de Pro League beslissingen nemen over het competitieformat en alles wat daarmee samenhangt. (NVK)