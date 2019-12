Exclusief voor abonnees Werkgevers willen ontslagbescherming vakbondslui afbouwen 13 december 2019

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil de bescherming van kandidaten bij sociale verkiezingen afbouwen. Bij de sociale verkiezingen kiezen werknemers hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk. Om verkozen te worden, moeten arbeiders en bedienden opkomen via de lijsten van de grote vakbonden - het ACV, het ABVV en de ACLVB. De zowat 60.000 werknemers die zich kandidaat stellen bij sociale verkiezingen zijn in de meeste gevallen tot vier jaar na de stembusgang beschermd tegen ontslag. Dat geldt zowel voor wie wel als voor wie niet verkozen raakt. "Maar als werkgever kan je een werknemersvertegenwoordiger die echt over de schreef gaat nauwelijks ontslaan en dat is niet normaal", vindt Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO.

