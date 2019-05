Exclusief voor abonnees Werkgevers werven 10% meer 55-plussers aan 28 mei 2019

Steeds meer 55-plussers vinden een nieuwe job. Gemiddeld 7 procent van de werknemers die in 2018 in dienst traden, was 55 of ouder. Dat is een groei met 10 procent tegenover het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Acerta. "Die cijfers bevestigen de stijgende trend van de voorbije jaren", klinkt het.