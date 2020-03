Exclusief voor abonnees Werkgevers weigeren akkoord met poetshulpen te ondertekenen 03 maart 2020

Tussen de werkgevers en vakbonden in de dienstenchequesector zit er opnieuw een haar in de boter. Na lang onderhandelen was er sinds begin vorige maand een ontwerpakkoord over een loonsverhoging en de ondertekening daarvan had gisteren moeten plaatsvinden. Alleen: twee grote leden van de werkgeversfederatie Federgon weigeren. Er is een juridisch probleem dat ze eerst willen uitklaren. Het probleem draait rond arbeidstijdvermindering en de verloning daarrond. De vakbonden geven de werkgevers nu wat tijd. "Maar we gaan niet opnieuw onderhandelen", zegt Pia Stalpaert van ACV. "Wij hebben ook dingen moeten verkopen aan onze achterban waarover we minder tevreden zijn. We wilden 1,1% opslag, het is 0,8% geworden." Als het akkoord niet wordt uitgevoerd, "zijn nieuwe acties niet uit te sluiten", klinkt het.

