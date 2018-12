Werkgevers roepen op om val regering te voorkomen 08 december 2018

In een gezamenlijke oproep vragen de belangrijkste werkgeversorganisaties van het land de regeringspartijen om de crisis snel op te lossen en de val van de regering te voorkomen. "We roepen de regering op de noodzakelijke sociaaleconomische dossiers die antwoorden bieden aan reële maatschappelijke noden, snel goed te keuren zodat de uitvoering ervan niet in het gedrang komt", zo zeggen onder meer de Boerenbond, VBO, Unizo en Voka. "Het gaat onder meer over de arbeidsdeal, het energiedossier, het mobiliteitsbudget, de brexit en de invoering van de welvaartsenveloppe", zeggen de werkgevers. "Het is in het belang van iedereen dat de noodzakelijke sociaaleconomische beslissingen genomen worden." (FrD)

