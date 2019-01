Werkgevers boos om nationale 'Valentijnsstaking' 23 januari 2019

De werkgevers zijn niet te spreken over de nationale staking die de drie vakbonden op 13 februari zullen organiseren in alle sectoren. ACV, ABVV en ACLVB leggen het werk neer omdat ze het niet eens zijn met het feit dat de lonen de komende twee jaar maximaal 0,8 procent mogen stijgen. Daarom verlieten de bonden boos de onderhandelingstafel - ze willen voorlopig niet meer verder praten over een loonakkoord.

