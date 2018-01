Werkend de file in, en ja, er is koffie 9 nieuwe kantoorbussen tussen Antwerpen en Brussel 00u00 0

Er komen 9 nieuwe kantoorbuslijnen tussen Brussel en Antwerpen. Aan boord is er tafelruimte voor laptops en dossiers. Er is ook snel internet, net als verse koffie en een toilet. Per stoel zijn voorts een stopcontact en een usb-aansluiting voorzien. De nieuwe bussen zijn nog niet gebouwd. Zowel bedrijven als individuele werknemers kunnen de zitjes aanvragen, maar het is de werkgever die uiteindelijk de rit betaalt aan de autocarondernemer. Als alles volgens plan verloopt, komen er twee lijnen tussen Antwerpen en Brussel, vier lijnen met als bestemming Antwerpen en drie met als bestemming Brussel. Vandaag rijden er al kantoorbussen van Colruyt tussen Gentbrugge en Halle en tussen Heverlee en Luik. Ze kwamen er omdat anders te veel tijd wordt verloren in de file.

