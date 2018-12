Werken mieren in ploegenstelsel? 15 december 2018

00u00 0

"Ja", klinkt het overtuigd in wetenschapsmagazine Quest. "Het mag lijken alsof mieren dag en nacht aan het werk zijn, maar de dieren slapen wel degelijk. Werkmieren slapen zo'n 4 tot 5 uur per dag, de koningin pakweg 9 uur. De slaap van de werkmieren bestaat vooral uit korte powernaps van iets meer dan een minuut, tussen hun werk door. Ze doen zo'n 250 powernaps per dag. Als de ene mier slaapt, neemt een andere het over. Daardoor heeft de kolonie een soort 24-uren-economie." (StV)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN