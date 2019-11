Exclusief voor abonnees Werken in parlement voortaan beter beloond dan niet werken 20 november 2019

00u00 0

Wie als burgemeester of schepen een parlementaire uittredingsvergoeding krijgt, kan nu meer verdienen dan een burgemeester die wél nog in het parlement zetelt. Daarom lanceert de Kamer een nieuw wetsvoorstel dat nog dit jaar moet worden goedgekeurd. Niet-verkozen parlementsleden krijgen hun parlementaire wedde nu nog maximaal twee jaar volledig uitbetaald, ook als ze daarnaast nog burgemeester of schepen zijn. Een effectief zetelend parlementslid daarentegen, die naast zijn wedde ook een inkomen heeft als burgemeester of schepen, mag maximaal 190.000 euro bruto per jaar verdienen. Veel Kamerleden doorbreken die grens, als ze bijvoorbeeld ook burgemeester zijn van een gemeente met meer dan 15.000 inwoners. "Het is een anomalie die in de vorige bestuursperiode over het hoofd is gezien", zegt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu