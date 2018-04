Werken, dat kruipt in de spieren 20 april 2018

00u00 0

Een massage kan deugd doen, vraag dat maar aan de wegenwerkers die dezer dagen onder het lentezonnetje het centrum van Rijmenam (Antwerpen) onder handen aan het nemen zijn. De werkmannen kregen op de werf aan het Gemeenteplein een massage aangeboden van handelaarsvereniging Rijmenam Explosief. Eerder werden de aannemers van de werken in Rijmenam al getrakteerd op een ontbijt. "Ik voel me nu helemaal ontspannen. Het is voor mij de eerste keer dat ik een massage krijg, toch tijdens de werkuren. Dit is zeker voor herhaling vatbaar", lacht een gelukkige. "Of ik nu niet te relaxed ben om straks nog te werken? Dat komt wel goed... denk ik." (AVH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Rijmenam

human interest