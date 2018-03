Werken aan Brusselse Ring starten in 2019 05 maart 2018

In 2019 starten de werken voor de hervorming van de Brusselse Ring. Het project omvat meer dan alleen de herinrichting van de R0. Het gaat ook om maatregelen die de mobiliteit in de regio duurzamer moeten maken. Zo komen er fietssnelwegen, extra openbaar vervoer, betere infrastructuur voor voetgangers en meer groene ruimte. Zaterdag kwam minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) langs bij een eerste infomarkt over de herinrichting. "We werken aan de ring van de toekomst", zegt Weyts. "We investeren in alternatieven voor de auto met 40 kilometer nieuwe fietspaden en fietssnelwegen en 60 kilometer nieuwe trambuslijnen. De extra trambuscapaciteit moet elke dag 20.000 auto's van de ring rond Brussel halen." (WHW)

