Exclusief voor abonnees Werk aan de winkel voor Randstad 23 oktober 2019

De omzet van het Nederlandse uitzendbureau Randstad bleef in het derde kwartaal stabiel op 6,1 miljard euro. Maar omdat het derde kwartaal extra werkdagen telde, daalde die omzet per werkdag eigenlijk met 2,5%. Daardoor daalde ook de winst fors, van 190 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar naar 140 miljoen euro het voorbije kwartaal. Vooral in Duitsland liep de omzet terug, met 14%. De crisis in de auto-industrie is daar niet vreemd aan. Het bedrijf verwacht meer van hetzelfde in het lopende vierde kwartaal. Ondanks de slechte resultaten en negatieve verwachtingen hield het aandeel gisteren goed stand op de beurs.

