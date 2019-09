Exclusief voor abonnees Werfleider vergeet vlag weg te halen: trein afgeschaft 10 september 2019

Vroege vogels die gisteren om 5.05 uur de trein van Geraardsbergen naar Gent Sint-Pieters namen, maakten in Zottegem noodgedwongen een overstap. Een werfleider van Infrabel was zondagnacht, toen werken op het traject klaar waren, immers vergeten een rode vlag weg te nemen, waardoor de treinbestuurder verplicht werd om halt te houden. "We zijn dit incident aan het onderzoeken", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "Onze excuses aan de treinreizigers."