Wereldwijde cocaïneproductie piekt 27 juni 2019

De wereldwijde cocaïneproductie piekt. Volgens een nieuwe studie van de VN werd er in 2017 zeker 2.000 ton cocaïne geproduceerd. Dat is een kwart meer dan een jaar daarvoor, zegt het VN-agentschap over Drugs en Misdaad. De stijging is vooral een gevolg van de opgevoerde cocateelt in Colombia, waar zeventig procent van de wereldwijde productie plaatsvindt.