Wereldwijde CO2-uitstoot breekt records 23 maart 2018

De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2) is vorig jaar voor het eerst in drie jaar opnieuw toegenomen. De uitstoot bedraagt nu 32,5 gigaton - een gigaton is een miljard ton - en dat is een nieuw record. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

HLN