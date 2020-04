Exclusief voor abonnees Wereldwijd nog maar vijf tieners bij dodelijke slachtoffers 01 april 2020

00u00 0

Het meisje van 12 jaar uit Gent is nog maar de vijfde tiener die bezwijkt aan corona in de wereld - althans bij de bekende gevallen. Bij geen van deze gevallen waren er gekende gezondheidsproblemen. In de VS stierf een besmette baby, maar het is nog niet zeker of Covid-19 de oorzaak was.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis