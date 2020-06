Exclusief voor abonnees Wereldwijd meer dan half miljoen doden door virus 30 juni 2020

Het coronavirus heeft in goed zes maanden tijd wereldwijd al meer dan een half miljoen dodelijke slachtoffers gemaakt. Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie op 31 december 2019 door de Chinese autoriteiten werd gealarmeerd over een reeks besmettingen met een nieuw virus in Wuhan, werden 10 miljoen infecties vastgesteld in 188 landen. De VS hebben met 2,5 miljoen het hoogste aantal besmettingen, daar vielen tot nog toe 125.438 doden. Brazilië is tweede met 1,3 miljoen besmettingen en 57.658 doden. In ons land raakten tot nog toe 61.295 mensen besmet en vallen 9.732 doden te betreuren. De werkelijke dodentol en besmettingsgraad ligt vermoedelijk hoger wegens onder meer verschillende testcapaciteit, hoe de doodsoorzaak wordt gedefinieerd en onderrapportage. Het aantal besmettingen neemt met een miljoen per week toe.

