Exclusief voor abonnees Wereldwijd al 167 miljoen Netflix-abonnees 23 januari 2020

Wereldwijd kreeg Netflix er 8,8 miljoen nieuwe betalende abonnees bij. Dat is meer dan de 7,6 miljoen abonnees met wie het streamingplatform zelf rekening hield. Nu hebben ruim 167 miljoen mensen een Netflix-abonnement, een vijfde meer dan een jaar eerder. Uitgerekend op de Amerikaanse thuismarkt groeide het bedrijf minder hard dan voorheen. Daar voelde Netflix de komst van concurrenten als Disney+. Dat streamingplatform, waarmee de entertainmentreus de strijd aangaat met Netflix, ging in november van start in de VS en Canada.