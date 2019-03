Exclusief voor abonnees Wereldrecordpoging: 1.001 Mustangs op testbaan Ford 28 maart 2019

00u00 0

Ford wil de 55ste verjaardag van z'n paradepaardje, de Mustang, niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 7 september pakt de autofabrikant uit met een wereldrecordpoging: op de testbanen in Lommel zullen dan - hopelijk - minstens 1.001 Mustangs paraderen. Het huidige record staat op 960 en werd eind 2017 gevestigd in het Mexicaanse Toluca. Op de Limburgse testtereinen, waar alle voor Europa bestemde Fords op punt gezet worden qua duurzaamheid, technologie en rijdynamiek, is alleszins plaats genoeg. De Ford Mustang dankt z'n iconische status onder meer aan z'n aanwezigheid in tal van films - denk aan de spectaculaire achtervolgingsscène doorheen San Francisco in 'Bullit' of aan z'n passage in James Bond-prent 'Goldfinger'. Alle Belgische eigenaars van de sportauto van eender welke generatie tussen 1964 en 2019 worden uitgenodigd om gratis deel te nemen aan de recordpoging. Ze kunnen zich inschrijven op www.mustang1001.be. (BVDH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen