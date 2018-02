Wereldrecord Coleman op 60m indoor 20 februari 2018

Tijdens de Amerikaanse kampioenschappen in Albuquerque heeft Christian Coleman het wereldrecord op de 60m indoor met liefst vijf honderdsten verbeterd naar 6.34. De vorige besttijd stond op naam van Maurice Greene, die in 1998 naar 6.39 spurtte. Coleman, de tweede op 100m van het voorbije WK in Londen na Gatlin, maar vóór Bolt, haalde eerder dit jaar in Clemson al 6.37. Die prestatie kon echter niet gehomologeerd worden als wereldrecord wegens het ontbreken van een valsestartdetectie. (VORE)