Wereldrecord: bliksemschicht van 709 km

Even lang als de afstand Antwerpen-Praag in vogelvlucht, of liefst 709 kilometer. Op 31 oktober 2018 was boven het zuiden van Brazilië de langste bliksemschicht ooit te zien, zo maakte de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gisteren bekend. Het oude record, dat op naam stond van een flits van 321 kilometer, die op 20 juni 2007 boven de Amerikaanse staat Oklahoma werd gemeten, is daarmee verpulverd. Het lijken gigantische lengtes, maar voor de waarnemer is zo'n bliksemschicht nooit volledig zichtbaar, een deel ervan zit immers in de wolken verscholen.

