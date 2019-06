Exclusief voor abonnees Wereldrecord, Belgisch record, eindzege, beste jaarprestatie... maar wéér die elleboog 24 juni 2019

00u00 0

Het leek wel Rio Revisited voor Nafi Thiam, maar dan zonder goede afloop. In 2016 greep de 24-jarige Naamse olympisch goud met een elleboog die op ontploffen leek te staan. Gisteren in Talence greep Thiam naast een Europees record, terwijl ze het pad naar die stunt had geplaveid met drie persoonlijke records. Vijf proeven lang stond er geen maat op haar. Ze sprong naar een nieuw wereldrecord hoogspringen in de zevenkamp (2m02), verbeterde het Belgisch record verspringen (6m67) en sloot de zevenkamp in Frankrijk ook met een zege af: 6.819 punten - niemand presteerde dit jaar beter. Voor Thiam is het de tweede beste heptatlon uit haar carrière. Maar dat kon haar gestolen worden: "Ik zou liever met een laag puntentotaal maar met een gezonde elleboog naar huis zijn gegaan." Zes weken terug blesseerde Thiam zich weer aan de elleboog van haar rechterarm. Ze hoopte dat de blessure verleden tijd was, maar na de tweede poging zaterdag hield ze het speerwerpen voor bekeken. Het is nu bang afwachten tot een nieuwe MRI uitwijst hoe groot de schade is, welke revalidatie haar wacht en of ze op tijd fit raakt voor het WK in Doha. (VH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis