Wereldprimeur UZ Brussel start met registratie palliatieve sedatie 03 februari 2018

Het UZ Brussel start als eerste ziekenhuis ter wereld met de registratie van palliatieve sedatie. Zo wil het UZ Brussel duidelijkheid scheppen over de flinterdunne grens tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Bij beide praktijken gaat het erom het ondraaglijk lijden van de patiënt weg te nemen. Vandaag is in België enkel euthanasie wettelijk omkaderd. Toch komt palliatieve sedatie, het kunstmatig in coma brengen van een terminaal zieke patiënt, minstens vier keer meer voor dan euthanasie. In sommige gevallen gebeurt het zonder medeweten van patiënt of familie. De registratie moet zowel voor de patiënt als zijn omgeving meer duidelijkheid creëren. Voor de geneesheer zorgt de registratie voor meer rechtszekerheid. "Ik heb jaren geprobeerd om de politiek te overtuigen. Nu gaan we het als ziekenhuis zelf doen en zien wat eruit komt", zegt Wim Distelmans, oncoloog in het UZ Brussel en professor palliatieve geneeskunde aan de VUB.

