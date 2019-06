Exclusief voor abonnees Wereldprimeur in Antwerpen: robot plaatst hoorimplantaat 24 juni 2019

Antwerpen heeft een wereldprimeur beet, want in het Universitair Ziekenhuis (UZA) heeft een robot voor het eerst een hoorimplantaat aangebracht bij een patiënt. In tegenstelling tot eerdere robotchirurgische ingrepen werd de robot niet aangestuurd door de bewegingen van de chirurg zelf, maar voerde hij elke handeling zelfstandig uit. Zo kon hij zich met "adembenemende precisie" toegang verschaffen tot het slakkenhuis of binnenoor waar het implantaat moest komen. "Een robot voert zoiets veel secuurder uit dan een chirurg dat kan", zegt oorchirurg Vedat Topsakal. "Mogelijk is dit zelfs de meest accurate robot in de geneeskunde." (FT)