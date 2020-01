Exclusief voor abonnees Wereldoorlog Hoofdzaken 04 januari 2020

Dan zit je daar, in je slobbertrui en pyjamabroek, een beetje te peuteren in het bord eten dat je, wegens lekker lui, in elkaar hebt geknutseld met overschotjes van de feesttafel - "die paté zal toch nog wel goed zijn, zeker?" - en plots vergaat de wereld. Of zoiets. Je snapt het niet goed. Je hebt er eigenlijk ook niet zoveel zin in, maar er lijkt geen ontkomen aan: alle tv's en radio's en sociale media braken berichten over een raketaanval van de Verenigde Staten. Ergens in het Midden-Oosten (waarvan je, eerlijk gezegd, niet echt goed weet waar dat precies ligt, want je gaat altijd op reis naar Spanje omdat ze daar Vlaams spreken). En daarbij is een generaal omgekomen. Van Irak of Iran of hoe heet het daar allemaal. Maar het was blijkbaar een belangrijke generaal, want ineens staat iedereen luid roepend met geladen pistolen naar elkaar te wijzen en moeten we bang zijn voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. De Derde Wereldoorlog, begot. En je had nog nooit van die mens gehoord. Wie zeg je? Soleimani? Is dat geen voetballer?

