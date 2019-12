Exclusief voor abonnees Wereldlichtjesdag 09 december 2019

De Gezinsbond pleit naar aanleiding van 'Wereldlichtjesdag' (de dag van het gestorven kind) voor langer rouwverlof bij het overlijden van een kind. Ik snap niet dat dit soort verlof nog steeds beperkt is tot amper vier dagen. Met die dagen overbrug je meestal nog niet eens de tijd tussen overlijden en begrafenis. Terwijl vaderschapsverlof ondertussen werd verlengd tot 10 dagen. Terwijl vader worden toch een blijde gebeurtenis is. Tijd om te feesten kan blijkbaar wel. Tijd krijgen om te rouwen, is blijkbaar niet zo evident in onze samenleving.

Linde Segaert

