Wereldkampioenschap in Zwitserland? Dat is nog altijd het plan

WK: kansen fiftyfifty

Zwitserse renners die het parcours verkennen en via de website hun bevindingen delen. Het organisatiecomité dat de ambities van Vincenzo Nibali - wonend in Lugano - enthousiast onthaalt en uitkijkt naar de komst van de Italiaan in... september. En datzelfde comité dat gisteren ook de online-ticketverkoop openstelde voor het 'pack expérience VIP'. Het mag duidelijk zijn dat het WK in Aigle/Martigny nog niet dood en begraven is en dat de UCI blijft streven naar de oorspronkelijke organisatiedata (20-27/9) en -locaties, eerder dan naar een alternatief in het Midden-Oosten, ergens in november. Naar verluidt zouden de kansen op een Zwitserse wereldtitelstrijd fiftyfifty bedragen en weten UCI én organisatoren uiterlijk tegen eind volgende week graag waar ze aan toe zijn.

